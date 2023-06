Calcio a 5: Pirossigeno promosso in A1. Gagliardi: “Successo straordinario al quale Rende ha contribuito”

Anche il consigliere comunale di Rende con delega allo sport, Giovanni Gagliardi, ha voluto complimentarsi con il team della Pirossigeno Cosenza calcio a 5 promossa in serie A1.

“Un risultato sa di vera e propria impresa per la formazione cosentina: il traguardo della massima serie è un successo davvero straordinario. Rende che, lo ricordiamo, è Città Europea dello Sport per il 2023, ha anche contribuito al raggiungimento di tale obiettivo visto che nel nostro Palazzetto dello Sport a villaggio Europa sono state disputate le partite in casa della squadra di calcio a 5. Sostenere questa realtà sportiva così florida è per la nostra città motivo d’orgoglio. Auguri dunque ai ragazzi e lunga vita alla Pirossigeno!”