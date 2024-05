Riprese di Sandokan a Isola Capo Rizzuto, ingresso al Castello Aragonese interdetto dal 20 al 27 maggio

Come precedentemente comunicato tramite Ordinanza Sindacale, il Comune di Isola Capo Rizzuto rende noto che, in seguito alla concessione di patrocinio alla società Lux Vide per le riprese della serie tv Sandokan nel territorio di Isola Capo Rizzuto, con particolare

attenzione a Le Castella, l’isolotto dove si erge il suggestivo Castello Aragonese sarà temporaneamente chiuso al pubblico dal 20 al 27 maggio. Di conseguenza, non sarà possibile visitare il maniero durante questo periodo.

La chiusura è necessaria per garantire la sicurezza durante la realizzazione della scenografia, compresa la costruzione di un molo, e per accogliere sul territorio attori di fama internazionale per le riprese di un film di sicuro successo, promosso da RaiFiction e Lux Vide con il sostegno della Regione Calabria. Questo straordinario evento rappresenta un’opportunità unica per valorizzare e promuovere la bellezza del nostro territorio, e sebbene possa causare qualche inconveniente, siamo certi che porterà una visibilità eccezionale e una promozione importante per la nostra comunità.