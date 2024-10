Via alle riprese de “La Colonna”, il corto di Yellow fra avventura e tutela del patrimonio culturale italiano

Capo Colonna: un sito archeologico da custodire

Il cortometraggio La Colonna segue le vicende di Erika, giovane archeologa che insegna nel

sito archeologico di Capo Colonna a Crotone, dove si erige una colonna che risale ad un

antico tempio della Magna Grecia. La sua vita viene stravolta quando il sindaco della città

decide di vendere la colonna ad un emiro arabo, in cambio di fondi per il Comune. Da

questo momento Erika, interpretata da Giorgia Arena, si imbarca in un’avventura che la

porterà addirittura a rubare la colonna, e riallacciare i rapporti con suo padre Nicola, ex

tombarolo. Una storia nata da una radice vera, che ha iniziato a svilupparsi con un pitch al

Calabria Movie International Short Film Festival prima e, con la vittoria del bando dalla

Calabria Film Commission poi, oggi è pronta ad essere girata.

“La Colonna”: un cortometraggio d’avventura

La Colonna incrocia i generi di commedia e dramma, per raccontare la necessità di

custodire e difendere il patrimonio culturale del Sud Italia, a partire da una vicenda di

attualità legata alla regione Calabria, ma di rilevanza per l’Italia tutta. Il tema dominante è

quello della lotta contro la logica del profitto immediato che minaccia di cancellare la

storia e le tradizioni locali, simboleggiate proprio dalla Colonna di Capo Colonna.

Il cast artistico de “La Colonna”: svelati i primi nomi

La casa di produzione Yellow Bright Stories svela anche una notizia inedita: l’ingaggio

ufficiale di Giorgia Arena in veste di protagonista. L’attrice è un talento calabrese che

abbiamo già visto nelle serie Prime Video Bang Bang Baby (2022) e Gigolò per caso (2023)

e nel film Il mio posto è qui (2024). Giorgia Arena ne La Colonna, incarna la protagonista

Erika che, tra avventure, coraggio ed inseguimenti, porterà la tensione del cortometraggio

al massimo, affrontando un profondo conflitto interiore legato alle sue radici, nella città che

ha dato i natali anche all’attrice stessa. Ad affiancarla nelle vesti del padre, Nicola, è il

talento Carmelo Giordano, anche lui presente in Bang Bang Baby e in produzioni come Gli

attassati (2023) o La versione di Giuda (2024).

Yellow è entusiasta di diffondere e supportare un messaggio culturale che incoraggia

l’attaccamento alle nostre radici e alla nostra storia, anche quando si intraprende una

strada differente che ci allontana dal nostro territorio natio e dai nostri affetti.

Un messaggio di cui chiunque, brand, aziende o cittadini, dovrebbe farsi portavoce.