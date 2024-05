Benessere senza età. Mercoledì 8 maggio il secondo appuntamento degli incontri promossi dall’Amministrazione comunale di Cosenza

Di benessere senza età per una migliore qualità della vita si parlerà domani, mercoledì 8 maggio, nel secondo appuntamento della seconda edizione del “Mese del benessere”, il ciclo di incontri sulla prevenzione che, dopo il successo dello scorso anno, l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Franz Caruso, sta riproponendo anche quest’anno grazie alla felice intuizione dell’Assessore alla salute di Palazzo dei Bruzi, Maria Teresa De Marco. L’appuntamento con il secondo incontro è alle ore 17,30 nella Sala “Quintieri” del Teatro “Rendano”. Nelle intenzioni del Sindaco Franz Caruso e dell’Assessore De Marco c’è l’obiettivo di far sì che Cosenza diventi la città della prevenzione e del benessere, individuale e collettivo, attraverso una adeguata sensibilizzazione idonea a promuovere corretti ed equilibrati stili di vita. L’incontro sul benessere senza età in programma domani è organizzato dall’Assessorato alla salute in collaborazione con l’Università della terza età di Cosenza. Previsti i saluti istituzionali del Sindaco Franz Caruso, dell’Assessore Maria Teresa De Marco e del Direttore dell’Università della Terza età Mario De Bonis. Al tavolo dei relatori si alterneranno la psicologa Erika Reda, la geriatra Anna Carelli e il nutrizionista Ennio Avolio. L’incontro sarà moderato da Anna Laura Mattesini, organizzatrice di eventi. Nell’ambito dell’iniziativa, prevista l’esibizione del Coro dell’Università della Terza età diretto dal Maestro Luigi De Francesco.