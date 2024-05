Falcomatà a Reggina Talk: “Il Comune può acquisire il marchio, la storia va messa in sicurezza”

Come il sole all’improvviso. Il Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, si è concesso a Reggina Talk per un’ampia intervista che verrà rilasciata nel pomeriggio di mercoledì 8 maggio su Spotify. Il futuro, i potenziali investitori, le novità ed i sogni in grande per lo stadio Granillo e per le strutture. Ed una rivelazione, che proponiamo come anteprima:

“La Reggina appartiene alla città. Abbiamo verificato la possibilità di acquisire il marchio, mettendo in sicurezza il patrimonio storico. Il Comune di Reggio Calabria parteciperà alla manifestazione d’interesse per acquisire il marchio, quando verrà presentata dai curatori – ha ammesso il primo cittadino di Reggio Calabria – Dobbiamo capire i costi”.

Poi una specifica da parte di Falcomatà: “Credo che un Ente non possa avere la stessa via di un qualsiasi altro privato. Se il marchio viene acquisito da un Ente pubblico, è in sicurezza per sempre con l’acquisizione al patrimonio del Comune di Reggio Calabria. Se gli altri competitori lo sanno già? Lo scopriranno da questa intervista”.

p.f.