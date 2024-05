Anec Calabria, tour di presentazioni del film “Il mio posto è qui”: il 10 maggio appuntamento al cinema San Nicola di Cosenza con registi e attori

Ambientato nella Calabria rurale degli anni Quaranta, “Il mio posto è qui” uscirà nelle sale da giovedì 9 maggio ma ha già portato a casa ben due premi durante il “Bif&st 2024 – Bari International Film&Tv Festival”, dove il film è stato presentato in anteprima assoluta nella sezione ItaliaFilmFest/Nuovo Cinema Italiano.

Sarà proprio la Calabria a ospitare l’anteprima nazionale e un tour di presentazioni. Si parte mercoledì 8 maggio, alle ore 20.30, da Reggio Calabria: i registi Cristiano Bortone e Daniela Porto incontreranno il pubblico del Cinema multisala Lumiere insieme agli attori. Il 9 maggio faranno tappa a Gerace per un doppio appuntamento, subito dopo al Cinema Teatro Nuovo di Siderno e al Cinema Vittoria di Locri.

Il 10 maggio appuntamento al Cinema San Nicola di Cosenza. Alle 20.00 Cristiano Bortone e Daniela Porto saluteranno il pubblico in sala insieme all’attore protagonista Marco Leonardi e, alla fine della proiezione, si terrà un dibattito sul film distribuito da Adler Entertainment. Inoltre, la Libreria Mondadori di Cosenza ha organizzato, all’interno del cinema, un firmacopie esclusivo con Daniela Porto, autrice del romanzo che ha ispirato il film.

Sabato 11 maggio, alle ore 21.00, attori e registi faranno tappa al Cinema The Space di Catanzaro.

Gli eventi sono promossi dall’Anec (Associazione nazionale esercenti cinema) Calabria che, grazie al suo presidente, Giuseppe Citrigno, ha deciso di sostenere e promuovere l’uscita di questo film in tutta la regione. La pellicola, infatti, è stata girata anche a Gerace e prodotta con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission, Apulia Film Commission e della Regione Lazio, Fondo Lazio Cinema International. Ed è l’attrice protagonista Ludovica Martino a interpretare il ruolo della ragazza calabrese, Marta, che viene promessa in sposa a un uomo che non ama. La trama del film è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Daniela Porto, al suo esordio come regista e sceneggiatrice, e pubblicato da Sperlink & Kupfer. All’indomani della fine della Seconda guerra mondiale, in un piccolo paese calabrese, l’incontro tra Marta, ragazza madre promessa in sposa ad un contadino più vecchio di lei, e Lorenzo, l’omosessuale locale conosciuto come “l’organizzatore dei matrimoni”, fa nascere una profonda amicizia che porta la giovane ragazza a sfidare i pregiudizi che li circonda e a lottare per il proprio posto nel mondo come donna.

“Il mio posto è qui” è una storia di coraggio e autodeterminazione femminile, vincitore del premio Migliore regia “per aver raccontato con forza, semplicità e rispetto una storia esemplare di emancipazione e lotta al pregiudizio in un luogo e in un tempo apparentemente lontani”.

Sul sito www.cosenzacinema.it è possibile prenotarsi alla serata evento.