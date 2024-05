I rappresentanti istituzionali della città di Pireo a Corigliano Rossano

Sono arrivati in città i rappresentanti istituzionali della città di Pireo in Grecia nell’ambito del programma europeo Urbact. Il Comune ha partecipato, con grande successo, al bando City-to-City exchanges, sostenuto dall’Iniziativa Urbana Europea per gli scambi da Città a Città, nell’ambito del programma, che ha come obiettivo quello far incontrare due città europee con la sfida di attuazione legata allo sviluppo urbano sostenibile di un diverso Stato membro dell’UE, con competenze che potrebbero aiutare ad affrontare questa sfida. Ad aprile una delegazione comunale era stata ospitata a Pireo. Durante la progettazione e partecipazione al bando, il Comune ha individuato la città di Pireo in Grecia quale istituzione con cui attivare una partnership, al fine di poter beneficiare di uno scambio che permetterà di acquisire elementi e conoscenze derivanti dall’esperienza e dalle buone pratiche finanziate nell’ambito del Programma Urban Innovative Action.

Due gli appuntamenti previsti per Corigliano-Rossano e il Pireo, Città, Porti e Litorali per le trasformazioni urbane. Domani – 8 maggio 2024, ore 17 – al Centro di Eccellenza si terrà il workshop Rigenerazione urbana: Quartieri, periferie, litorale e centri storici. Il 9 maggio, sempre alle 17, al Mercato Ittico si terrà un laboratorio dal titolo Blue Economy Innovation Lab.