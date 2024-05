Straface: “Il parco regionale della Valle del Coriglianeto e dei Giganti di Cozzo del Pesco è realtà”

“Finalmente il parco naturale regionale della valle del Coriglianeto e dei Giganti del Pesco è una realtà.

È con grande soddisfazione che annuncio l’approvazione della legge di istituzione del parco avvenuta quest’oggi da parte del consiglio regionale perché a questo provvedimento sto lavorando da molti mesi. La legge, che è stata sottoscritta anche dal collega Giuseppe Graziano, si prefigge di conservare il più a lungo e al meglio possibile le caratteristiche del paesaggio, le preziose risorse naturali e la biodiversità presenti nell’area, così da consegnare alle future generazioni un ambiente naturale già oggi di singolare bellezza e di elevato valore, anche scientifico e culturale. Della conservazione se ne potrà beneficiare, non solo in un’ottica di tutela della biodiversità e di sviluppo sostenibile, ma anche di conservazione e mantenimento delle specie e degli ecosistemi, di recupero e valorizzazione degli ambienti naturali e delle ricchezze storico-culturali, delle tradizioni locali, dell’educazione ambientale. Si tratta di un’ampia area naturale e paesaggistica che vede interessati gran parte del bacino idrografico del torrente Coriglianeto ed un’altra area, meno estesa, che presenta aspetti di notevole valore paesaggistico e ambientale: “i Giganti di Cozzo del Pesco”. L’area protetta, nei suoi diversi aspetti naturalistici e storici, rappresenta un momento di grande consapevolezza ambientale e culturale. Il parco si estende per oltre 2 mila ettari di superficie interessando i due comuni confinanti, Corigliano-Rossano e in minima parte quello di Acri. Di fatto l’istituzione del “Parco regionale naturale Valle del Coriglianeto e dei Giganti del Pesco” è una straordinaria opportunità oltre che naturalistica di occupazione per i tanti giovani che vogliono rendersi protagonisti di un cambiamento di passo e che vede sempre più l’ambiente al centro di politiche, culturali, sostenibili e sociali”.

È quanto dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, presidente della terza commissione Sanità, Attività sociali, culturali e formative, e candidata a sindaco di Corigliano Rossano, Pasqualina Straface.