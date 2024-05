Villa San Giovanni: consiglieri di minoranza interrompono autosospensione

“Le forze politiche di maggioranza e minoranza si sono ritrovate per riaprire il dialogo interrottosi a seguito dell’autosospensione dai lavori delle commissioni dei consiglieri di Forza Italia. Gli incontri all’uopo convocati dalla presidente Caterina Trecroci, dal 18 marzo ad oggi, si sono svolti alla presenza del sindaco Giusy Caminiti, dei presidenti delle commissioni e dei capigruppo. Presente nei diversi incontri l’intero gruppo di Forza Italia rappresentato dai consiglieri Santoro, Siclari, Calderone e De Marco. Le interlocuzioni si sono concluse con una pianificazione dei lavori consiliari e delle relative commissioni, nel rispetto di ciascuna delle parti, dei tempi dettati dall’oggetto dei lavori, con la precipua volontà unanime di trovare una rinnovata forma di collaborazione ed un’unità di intenti, finalizzati al perseguimento di un superiore bene comune che entrambi i raggruppamenti riconoscono prioritario, sopra ogni interesse di parte, per poter servire la comunità nella sua complessa ed eterogenea vastità di esigenze. Si deve alla Città, alle giovani generazioni, l’esempio di buone pratiche, assunte nella ricerca delle giuste forme di dialogo e di un opportuno confronto politico amministrativo in seno al consesso civico ed alle commissioni consiliari.

Il dovere verso la Città, perseguito e riconosciuto unanimemente, ha consentito di diluire espressioni e forme di disallineamento e contrapposizione non costruttiva, seppur nel rispetto dei propri convincimenti.

I consiglieri di Forza Italia interrompono dunque l’autosospensione, all’esito dell’incontro e degli impegni assunti reciprocamente.

Nella consapevolezza del ruolo della maggioranza e delle prerogative di controllo da parte dei consiglieri di minoranza, ci auguriamo si sia avviato un nuovo percorso nel pieno rispetto delle istituzioni, delle norme di statuto e regolamento e delle posizioni dei consiglieri tutti, nella consapevolezza che la contrapposizione politica può essere proficua nonostante le divergenze di obiettivi ed opinioni”. Lo afferma in una nota Caterina Trecroci, presidente del consiglio comunale di Villa San Giovanni.