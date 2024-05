Sabato e domenica 11 e 12 maggio a Morano il primo Slalom del Pollino

È tutto pronto per la prima edizione dello Slalom Automobilistico del Pollino, Coppa città di Morano Calabro, Trofeo “Dino Falco” e VIII Memorial “Vittorio Minasi”, in calendario per il prossimo weekend, 11 e 12 maggio 2024, nella suggestiva cornice della Dirupata di Morano.

Organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica ASA Castrovillari, in collaborazione con il Comune di Morano Calabro, l’ASD (S)Parco Chiuso, l’ACI Sport (Automobile Club Italia) e l’Automobile Club Cosenza, l’evento si preannuncia ricco di emozioni. I migliori piloti e team provenienti da varie parti d’Italia si sfideranno in una gara di abilità e concentrazione.

Il programma si snoda su due distinte giornate e prevede:

Ø sabato 11 maggio, dalle 14.00 alle 19.30 verifiche tecniche e sportive, nel Piazzale San Bernardino;

Ø ore 21.00, poi, in via Nazionale, serata di musica live in piena atmosfera di festa;

Ø domenica 12 maggio, allineamento vetture in c.da Terrarossa;

Ø ore 9.30, ricognizione e start;

Ø ore 10.30, parata auto storiche, con vetture ritenute tra le più belle del settore;

Ø ore 16.00, premiazioni nel piazzale San Bernardino, difronte alla villa comunale recentemente riqualificata e arredata.

Il percorso è lungo tre chilometri ed è completamente immerso nella natura; è disegnato interamente in salita, con numerosi tornanti, e si presenta impegnativo dal punto di vista tecnico/sportivo. Ai piloti è pertanto richiesta attenzione e guida performante.

Il panorama mozzafiato offerto dai massicci centrali della catena del Pollino, le cui cime sono ancora innevate in questo periodo dell’anno, costituisce un magnifico contorno che rende l’appuntamento imperdibile non solo per gli appassionati di motori ma, in generale, per chiunque voglia divertirsi e ammirare le bellezze del territorio.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito web dell’ASA Castrovillari (https://www.asacastrovillari.it/) o contattare gli organizzatori all’indirizzo e-mail asa.asdcastrovillari@virgilio.it o tramite messaggistica Whatsapp al numero 3285398126.