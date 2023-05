Il Consiglio Comunale di Corigliano Rossano approva progetto miglioramento strada di Torrelunga

Il Consiglio Comunale di Corigliano-Rossano ha approvato, all’unanimità, il progetto definitivo con variante urbanistica che riguarda la realizzazione di interventi per il miglioramento della viabilità e sicurezza stradale di località Torrelunga. Per la sistemazione dell’arteria, che riveste un ruolo molto importante nel sistema viario cittadino poiché collega lo Scalo e il Centro Storico dell’area urbana di Corigliano, l’Amministrazione Comunale dopo una ricognizione rispetto a fondi precedentemente finanziati, al fine di individuare ulteriori risorse, ha recuperato un finanziamento regionale fermo da diverso tempo dal quale è stato possibile, grazie all’accordo con gli uffici competenti della Regione Calabria, ricavare la quota necessaria per finanziare il progetto. E’ stata pertanto intercettata la somma di 720mila euro grazie alla quale saranno finanziati i lavori di miglioramento della viabilità e della sicurezza della strada.

“Ottimo il risultato raggiunto da questa amministrazione comunale nel recuperare, attraverso una certosina ricognizione di progetti e opere finanziate con fondi extracomunali e non realizzati, il finanziamento a valere sui fondi Pac (piano adesione coesione) per un importo di 1 milione e mezzo di euro – dichiara Salvatore Tavernise, presidente della Commissione Urbanistica – Tali fondi ci sono stati riconosciuti e autorizzati dalla regione Calabria per la realizzazione di progetti equipollenti in termini di riqualificazione urbana. Con tali fondi la nostra amministrazione ha predisposto due importanti progetti: il ripristino del muro e riqualificazione della chiesa San Marco, preziosa architettura bizantina e l’intervento oggetto della delibera odierna”.

“La mobilità è uno degli obiettivi primari di questa amministrazione, ed il progetto di riorganizzazione della viabilitá di Torrelunga rappresenta un obiettivo prefissato e raggiunto in breve tempo, attraverso l’ottenimento di un finanziamento e la redazione di un progetto che migliora la viabilità con due rotatorie, mette in sicurezza gli utenti, realizza aree di sosta dei veicoli e kiss&ride, un’area dedicata di sosta e discesa studenti dagli autobus – afferma l’assessore all’Assetto del Territorio, Tatiana Novello – Un progetto che migliora le condizjoni di sicurezza dell’area e la rende maggiormente fruibile