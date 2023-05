Consiglio Comunale di Corigliano Rossano vota all’unanimità la delibera riguardante revisione della geografia giudiziaria

È stata votata all’unanimità nel corso del consiglio comunale la delibera riguardante revisione della geografia giudiziaria.

Il consiglio comunale, nella sua interezza, ha ritenuto di dover fornire il proprio contributo istituzionale nella discussione e, nell’alveo dei percorsi legislativi in corso, di ribadire e riaffermare la necessità di rivedere quanto previsto nella riforma della geografia giudiziaria del 2012, tenendo conto delle gravi conseguenze negative registrate sull’intero territorio del comprensorio e della nascita della città di Corigliano-Rossano, la più popolosa della Provincia di Cosenza e la più estesa della Calabria.

Il Consiglio Comunale ha inoltre confermato e ribadito da parte del Comune di Corigliano-Rossano la disponibilità di uno o più immobili presso i quali poter collocare il Tribunale, sui quali dovrà essere successivamente attivata una apposita convenzione con la Regione Calabria finalizzata a regolamentare le spese di manutenzione e gestione come da D.C.R. n. 66 del 13.04.2022, tra i quali anche lo stabile di viale Santo Stefano che precedentemente ospitava l’ex Tribunale di Rossano, in attesa di individuare una sede baricentrica presso la quale realizzare una Cittadella della Giustizia.

Infine l’assise civica ha inteso impegnare l’intera rappresentanza istituzionale del territorio alla costruzione e rafforzamento di un tavolo istituzionale congiunto finalizzato alla condivisione di azioni e strategie finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo comune.

“Quello di oggi, votato all’unanimità, é un atto politico importante – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi nelle sue conclusioni – che conferma la totale disponibilità già formalizzata dall’Amministrazione Comunale nelle settimane scorse, ma che soprattutto ribadisce come su questa battaglia non ci siano e non ci debbano essere divisioni di carattere politico. Ho apprezzato il lavoro di tutti i consiglieri che hanno collaborato nella elaborazione della delibera, che ritengo equilibrata e che offre anche la prospettiva, nell’ottica della revisione della futura geografia giudiziaria, della collocazione in un luogo baricentro e polivalente. Su questo tema l’Amministrazione continuerà a non rispondere a nessuna polemica ma si occuperà esclusivamente di lavorare per il raggiungimento dell’obiettivo: una posizione che oggi viene rafforzata dalla volontà unanime del Consiglio Comunale”