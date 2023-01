Al comune di Cassano allo Ionio, 800 mila euro per interventi di sistemazione e di riqualificazione funzionale e urbanistica

Nell’ambito dei Patti Territoriali in Calabria, la Regione Calabria ha destinato al Comune di Cassano All’Ionio la somma di € 800.000,00 per finanziare la proposta progettuale redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, a suo tempo approvata dalla giunta comunale riunitasi sotto la presidenza del sindaco Gianni Papasso, assistita dal segretario generale Ciriaco Di Talia, riguardante “Interventi di sistemazione e di riqualificazione funzionale e urbanistica dei Laghi di Sibari, Marina di Sibari, Bruscate, Millepini e Fuscolara”.

Na ha dato comunicazione il primo cittadino. Nell’atto, si evidenzia, tra l’altro, che in data 28.07.2021 era stata sottoscritta la Convenzione per la gestione in service relativa alla regionalizzazione dei Patti Territoriali ai sensi della delibera CIPE 26/2003 tra Regione Calabria e Ministero dello Sviluppo Economico, dando seguito alle previsioni della medesima deliberazione CIPE ed avviando l’iter procedurale necessario all’attuazione dei Patti territoriali.

Al Responsabile dell’Area III Lavori Pubblici è stato dato mandato di mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dell’intervento. Una copia della deliberazione, resa immediatamente esecutiva, è stata trasmesso al Responsabile dell’Area III Lavori Pubblici a per quanto di competenza. L’intervento, nel suo insieme, si configura come una riorganizzazione generale della mobilità sostenibile nelle aree citate, ma anche come valorizzazione dei siti culturali e paesaggistici esistenti.

Gli obiettivi perseguiti, sono, in particolare, la riqualificazione di percorsi esistenti, che interesserà diverse sedi stradali all’interno dell’area di Marina di Sibari, per le quali è prevista la manutenzione del manto e la pulizia generale dei bordi, ma anche la riconversione di alcune aree ad “isole verdi” pedonali. Il progetto include una rete di percorsi ciclabili, esistenti, che necessitano di manutenzione e messa in rete tra loro, avvalendosi del criterio di bikesharing, quale supporto alla “mobilità sostenibile”.

Esso si svilupperà partendo dal centro residenziale di Marina di Sibari, diramandosi poi all’esterno, dove, ricongiungendosi ad un tratto di pista ciclabile già esistente, costeggerà un tratto di spiaggia denso di scorci naturalistici, per proseguire poi verso il Centro Nautico dei Laghi di Sibari, passando dal Museo Archeologico, e trovando la sua conclusione di percorso culturale-turistico-paesaggistico, nell’area del “Parco Archeologico” di Sibari; dal centro residenziale di Bruscate/Millepini, diramandosi poi verso Fuscolara.

La riqualificazione, inoltre, di percorsi esistenti, interesserà diverse sedi stradali all’interno dell’area di intervento, per le quali è prevista una riorganizzazione generale della viabilità, ma anche la realizzazione di spazi verdi ad uso comune attrezzati con Tavoli pic–nic in legno; la staccionata realizzata a Croce di Sant’Andrea per recinzione di aree; e un’area inclusiva Parco Bambini.