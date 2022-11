Sbatte con l’auto contro un muro e finisce nel fiume: morto 52enne a Cosenza

Era finito con la sua auto contro un muro per poi cadere in un fiume. Nel tardo pomeriggio è deceduto nell’ospedale di Cosenza Luigi Aiello, 52enne, originario di Castrolibero, nel Cosentino.

Dopo le 5 di stamani l’uomo era a bordo della sua automobile quando, per cause in corso di accertamento, era finito contro un muro. A causa del forte impatto era stato sbalzato fuori dall’abitacolo finendo nel fiume Camapgnano.

L’incidente è avvenuto in località Andreotta, al confine tra Cosenza e Castrolibero. Immediati i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

La vittima è stata prontamente trasportata in ospedale, ma dopo diverse ore e’ morta. A causare il decesso sarebbero state le lesioni causate dall’impatto. (Agi)