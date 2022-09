Elezioni, Loizzo a Castrovillari: “Votate i calabresi non i paracadutati”

“Bisogna votare i calabresi il 25 settembre non quelli paracadutati da altre regioni”. Lo ha detto a Castrovillari, nel corso della manifestazione della Lega svoltasi stamattina, la capolista alla Camera del proporzionale, Simona Loizzo.

“Presenti, il coordinatore dell’area Pollino, Leo Battaglia, il candidato al collegio uninominale di Rossano Corigliano Crotone, Domenico Furgiuele, e il candidato del Senato, Fausto De Angelis. Domenico Furgiuele ha ricordato come la Lega voglia modificare e non abolire il reddito di cittadinanza, realizzare quota 41 per le pensioni e attuare la flat tax. Fausto De Angelis ha messo in evidenza l’impegno del partito a favore delle piccole e medie imprese e delle partite Iva. Loizzo ha esaltato le vocazioni del Pollino, la necessità di rafforzare il presidio ospedaliero e di legare lo sviluppo turistico con il Parco del pollino. Siamo pronti a vincere questa sfida – ha concluso Simona loizzo – con l’aiuto dei calabresi”.