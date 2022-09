Il sindaco Manna ai domiciliari, il Gip: “Avrebbe intrattenuto contatti duraturi con membri del clan d’Ambrosio”

L’avvocato Marcello Manna, sindaco di Rende (Cosenza) e presidente dell’Anci Calabria, arrestato stamane nell’ambito del blitz antimafia coordinato dalla Dda di Catanzaro, avrebbe intrattenuto “contatti duraturi nel tempo” con membri di un’associazione mafiosa, in particolare col gruppo d’Ambrosio. E’ quanto scrive il Gip nell’ordinanza con cui ha disposto misure restrittive per 202 persone eseguite stamani da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Manna, indagato per scambio elettorale politico-mafioso, in particolare, avrebbe “stretto un patto di scambio elettorale politico mafioso con membri apicali della criminalita’ organizzata” ricevendo in cambio sostegno in occasione delle ultime elezioni comunali tenutesi nel 2019. Il Pm aveva chiesto la detenzione in carcere, ma il Gip ha ritenuto sufficiente la misura degli arresti domiciliari. Manna, sostenuto da una coalizione di liste civiche, e’ al secondo mandato da primo cittadino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Blitz anti-‘ndrangheta, il sindaco Manna ai domiciliari: è accusato di corruzione elettorale