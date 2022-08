Cosenza, in Consiglio Provinciale l’approvazione definitiva del Bilancio di Previsione

La Presidente della Provincia Rosaria Succurro ha convocato il Consiglio Provinciale per le h. 10:00 di mercoledì 03 agosto 2022, in seduta ordinaria e in prima convocazione, presso la Sala delle Adunanze dell’Ente.

L’Ordine del Giorno, che prevede in apertura dei lavori le comunicazioni in Aula del Presidente, ha come punto centrale l’approvazione definitiva del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di programmazione 2022-2024 e relativi allegati, che lo scorso 28 luglio hanno ottenuto il parere favorevole dell’Assemblea dei Sindaci.

Con quest’ultimo passaggio in aula consiliare si chiude definitivamente la sessione di Bilancio 2022-2024, come sancito dalla Legge Delrio n. 56 del 2014.

All’attenzione dell’Assise anche la nomina del Collegio dei Revisori e la fissazione del relativo compenso.

L’eventuale seconda convocazione è fissata per giovedì 04 agosto 2022, alle ore 11.00.