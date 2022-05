FIM-CISL Calabria e CISL Cosenza: una panchina rossa su via Caloprese in difesa delle donne

Su proposta della FIM-CISL Calabria e della CISL di Cosenza, sarà collocata nel capoluogo bruzio, nei pressi di Largo Perugini, su via Caloprese, una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne e alla discriminazione di genere. L’iniziativa, fortemente voluta dai vertici del sindacato, si terrà sabato 7 maggio alle ore 10,30. Il manufatto è stato realizzato gratuitamente dalle maestranze dell’azienda Metal Carpenterie di Crotone.

La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne ricorre ogni anno il 25 novembre e il rosso è il colore scelto per caratterizzarla. Oltre alle scarpette e ai drappi rossi, da qualche anno in molte città del mondo, nei luoghi più frequentati, sono state installate delle panchine dello stesso colore. «Da parte nostra – dichiara il Segretario regionale della FIM-CISL Calabria Ciro Bacci – vogliamo sottolineare che la lotta alla violenza sulle donne deve manifestarsi tutti i giorni, non solo il 25 novembre, e la panchina rossa che sarà collocata a Cosenza sabato prossimo è un modo per ricordarlo».