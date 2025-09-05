Catanzaro, Costanzo (FI): “Discarica dove doveva nascere il Parco della Fiumarella. Subito l’intervento della Procura”

“Quanto denunciato questa mattina con PEC alla Polizia Municipale di Catanzaro rappresenta un fatto di gravissima entità, segnalazione che già nei giorni scorsi avevo indirizzato al Settore Gestione del Territorio nella figura dell’ assessore Squillace. La ditta che sta realizzando i lavori della metropolitana, infatti, sta sversando materiale di risulta nell’area di Trav. degli Angioini, di fronte al Teatro Hercules e al Bocciodromo Sala, trasformando di fatto quella zona in una vera e propria discarica a cielo aperto. Un’area che non solo non doveva subire alcuna deturpazione, ma che al contrario era stata destinata a ospitare il Parco della Fiumarella, un progetto atteso da anni dai cittadini e che oggi viene sacrificato sull’altare dell’incuria e delle scelte scellerate, o avalli taciti, dell’amministrazione. Il silenzio del sindaco Fiorita non lo esonera da precise responsabilità politiche per aver per il momento avallato una situazione che rischia di trasformarsi in un vero e proprio disastro ambientale. Chiedo alla Procura della Repubblica di intervenire con urgenza per verificare eventuali profili di illecito e fermare immediatamente questo scempio. Catanzaro merita rispetto e tutela, non certo l’ennesima ferita al suo territorio e grandi speculazioni finanziarie. È ora di dire basta alle autorizzazioni opache e agli interventi che cancellano, con un colpo di ruspa, le poche occasioni di riqualificazione e verde pubblico della nostra città e soprattutto mette a rischio la vita dei nostri concittadini.”

Così Sergio Costanzo , consigliere comunale di Forza Italia.