Nastro Rosa Tour, Igea Caviano: “Dal 16 al 18 giugno tre giorni di sport, spettacolo e rapporto con il mare”

“Catanzaro si riaffaccia sul mare con consapevolezza, orgoglio e visione di futuro. Il ritorno del Marina Militare Nastro Rosa Tour nella nostra città non è soltanto un grande evento sportivo e turistico, ma anche una preziosa occasione per riscoprire la nostra identità marittima e riflettere insieme sulle opportunità di sviluppo sostenibile e inclusivo che il nostro territorio può offrire”.

Lo afferma la consigliera comunale Igea Caviano, commentando il programma della tappa catanzarese del Marina Militare Nastro Rosa Tour, in programma dal 16 al 18 giugno 2025 presso il Porto del quartiere marinaro, unica tappa calabrese del prestigioso circuito nazionale.

“Questo evento – prosegue Caviano – parla di sport, ma anche di cultura, di educazione ambientale, di turismo responsabile, di valorizzazione delle risorse locali. I talk “Catanzaro, il mare è per tutti” e su “Cassiodoro” in programma il 17 giugno, sono occasioni importante per mettere al centro il tema dell’accessibilità del mare come bene comune, da cui ripartire per costruire una città sempre più aperta e solidale”.

Nel corso della tre giorni si alterneranno regate veliche, workshop sportivi, degustazioni, momenti musicali, talk tematici e animazione per famiglie, con la partecipazione di associazioni, operatori economici e istituzioni. “Una rete ampia e partecipata che dimostra quanto Catanzaro sia pronta a credere nella valorizzazione del suo waterfront non solo per il tempo dell’evento, ma in una prospettiva duratura di rilancio del quartiere marinaro”.

“Il mare è una risorsa preziosa, ma solo se viene custodito, vissuto e raccontato con rispetto e responsabilità. Questo evento è un primo passo concreto per rimettere il mare al centro della vita della nostra comunità”, conclude la consigliera Caviano.