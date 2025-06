Il 18 giugno a Soverato giornata di formazione per le forze dell’ordine nell’ambito del Progetto Gap (gioco d’azzardo patologico”

Si svolgerà mercoledì 18 giugno, a partire dalle ore 9, a Soverato, nella sala del Consiglio comunale, la giornata di formazione per le forze dell’ordine prevista nell’ambito del Progetto Gap (gioco d’azzardo patologico), annualità 2021. L’intervento, gestito dall’Asp di Catanzaro sulla base del decreto della Regione Calabria, riguarda l’espletamento di azioni per il contrasto al gioco d’azzardo patologico. La stessa Asp ha coinvolto i servizi pubblici, il privato sociale accreditato e il volontariato: il Serd di Catanzaro con le subarticolazioni di Soverato e Lamezia, le Comunità Terapeutiche accreditate (Centro Calabrese di Solidarietà e Progetto Sud) e la Cooperativa Sociale Zarapoti – Servizio accreditato di “Unità di Strada”. Tra le attività previste dal progetto vi è, appunto, la formazione diretta agli attori che per le proprie competenze e specificità agiscono nell’ambito del gioco, come le forze dell’ordine, con l’opportunità di acquisire conoscenze specifiche sul gioco d’azzardo, sul disturbo da gioco d’azzardo, sui modelli di intervento, sugli aspetti sociali, economici, legali ed illegali del gioco. Moderato dalla giornalista Carmela Commodaro, all’evento è annunciata la partecipazione del Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, del Questore Giuseppe Linares, della presidente del Tribunale dei Minorenni Teresa Chiodo, che svolgeranno i saluti istituzionali con il commissario straordinario dell’Asp Antonio Battistini, il sindaco di Soverato Daniele Vacca, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Miche Rossi, il presidente dell’Ordine degli psicologi Calabria Massimo Aiello, la presidente Fidapa Soverato Roberta Ussia, il primo dirigente della Polizia penitenziaria Salvatore Opipari e la direttrice dei serd aziendali M. Giulia Audino. Quest’ultima farà anche la presentazione del Progetto Gap, dando il via alla serie degli interventi. “Dalla prevenzione al trattamento del disturbo da gioco d’azzardo” è il tema della relazione di Margherita Taddeo, moderata dalla coordinatrice del progetto Mariarita Notaro e dal medico principale della Polizia di Stato M. Carmela Zagari. Don Giacomo Panizza, presidente di Progetto Sud, parlerà dell’azzardo senza età, moderato dal maggiore medico Rosamaria Squillacioti e dallo psicologo Alberto Floridia. Su “Gioco d’azzardo e involuzione sociale” interverrà Filippo Torrigiani, componente della Commissione nazionale antimafia, moderato da Roberto Gatto di Progetto Sud e Tommaso La Macchia, capufficio sanitario comando regionale Guardia di Finanza. Infine, Salvatore Saia, tenente comandante Polizia locale di Soverato, moderato da Felice Genco, medico del Serd di Soverato, porterà alcune esperienze dal territorio. La seconda parte dell’evento è dedicata alle “esperienze a confronto” con la partecipazione di Mariarita Notaro, coordinatrice del progetto, della referente Gap del Serd Catanzaro Carla Sorrentino, della referente di Progetto Sud Vittoria Curcio, del referente della cooperativa Zarapoti Ampelio Anfosso e del referente del Centro Calabrese di Solidarietà Francesco Piterà.