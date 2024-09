Per consentire la riparazione urgente di un tratto della condotta idrica, danneggiata da privati durante lavori di scavo, è stata interrotta l’erogazione idrica del serbatoio Materdomini. A risentire dei disagi sono le zone di via Tommaso Campanella, Sant’Antonio e aree limitrofe. Il ripristino del servizio è previsto per le ore serali.