Operazione “alto impatto” nel quartiere Aranceto di Catanzaro, Talerico: “Intervento sulle orme di Caivano”

– “Apprendiamo con piacere che il Governo, dopo l’interrogazione presentata dal gruppo parlamentare Noi moderati su mia segnalazione come consigliere regionale, è intervenuto all’alba con 150 membri delle forze dell’ordine in località Aranceto, nel comune di Catanzaro, con controlli, perquisizioni, posti di blocco e verifiche agli esercizi commerciali”. Lo dice il commissario regionale di Noi Moderati Antonello Talerico, consigliere regionale in Calabria. “L’intervento – prosegue – va proprio nella direzione da noi propugnata nell’interrogazione, cioè garantire la presenza dello Stato nei territori in cui è più forte la presenza della criminalità organizzata, in modo da ripristinarne la legalità e le regole della convivenza civile. L’operazione a Catanzaro quindi dimostra la correttezza della nostra interpellanza e la fondatezza del problema posto da Noi moderati”.