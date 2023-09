‘Notte Piccante’ a Catanzaro, Critelli (Nuova Genesi): “Utilizzare i tanti immobili privati rimasti vuoti”

“Siamo alla vigilia della tre giorni dedicata alla nota manifestazione, denominata Notte Piccante, che porterà a un gran afflusso di gente in centro città e si auspica a conseguenti vendite extra da parte dei commercianti della zona. Operatori economici che nel capoluogo vengono di fatto suddivisi in varie categorie: dalla A alla C. Ma forse pure la D, compresa quale serie ipotetica di cui essere parte. Perché, è noto, come ormai lavorino bene in pochi in una realtà territoriale divenuta sempre più apatica e resa negli anni un dormitorio relativamente alla gran parte dell’area Centronord.

Un problema serio a cui si poteva, e si può ancora, ovviare strutturando servizi efficienti. Da Sant’Elia a scendere, fino alle porte della periferia Sud. Mi riferisco a piani e progetti come banalmente, ad esempio, l’utilizzo di tanti immobili privati rimasti vuoti perché in passato affittati ad amministrazioni ed enti pubblici o grandi aziende nazionali e ora sfruttabili quali poli di aggregazione, universitari e non solo. Penso a locali come gli ex Enel, Telecom e così via o a tanti altri del genere.

Che potrebbero dare nuova linfa a tutta Catanzaro e al settore vendite stesso. Senza contare che molti vani, fra questi di cui si parla, potrebbero essere anche impiegati come residenze temporanee per studenti e così via. Provvedimenti nient’affatto utopistici, quanto al contrario tutto sommato semplici da adottare, che se però non saranno presi al più presto ci porteranno a vivere il rammarico non solo per la chiusura degli storici magazzini Bertucci bensì per l’assai più grave messa in ginocchio di larga parte del comparto del commercio cittadino”.

Lo afferma, in una nota, Andrea Critelli, vicepresidente di ‘Nuova Genesi’.