“Catanzaro sette bellezze”, dal 13 luglio i tour guidati alla scoperta delle meraviglie nascoste del capoluogo

Catanzaro, città capoluogo di regione situata nel cuore della Calabria, è pronta ad accogliere i visitatori con una serie di tour alla scoperta di una storia affascinante e di tante meraviglie nascoste e poco conosciute. Grazie all’impegno delle guide turistiche Antonella, Mario e Tommaso, che hanno realizzato questo programma, ed in collaborazione con l’Associazione “Catanzaro è la mia città” e la Proloco di Catanzaro, saranno sette i giorni con eventi straordinari, che – si legge in un comunicato stampa – permetteranno sia ai forestieri sia ai cittadini stessi (è questo che sottolineano particolarmente gli organizzatori) di vedere la città sotto una luce diversa, ogni volta con un tema appositamente studiato per mettere in risalto una particolare zona o un determinato periodo storico.

Si parte dalla preistoria per arrivare ai giorni nostri; si pone il focus sia sul centro storico che su altri quartieri poco conosciuti e valorizzati, insomma un mix di cultura mirato principalmente a far capire ai catanzaresi che la città, per quanto spesso bistrattata e, forse, poco amata, merita certamente più attenzione e più rispetto per la sua storia, la sua arte, la sua cultura.

Vediamo in dettaglio gli appuntamenti previsti:

1.) 13 Luglio Ore 18 Partenza da Piazza Roma ingresso funicolare – KATANZARION: LE ORIGINI BIZANTINO-NORMANNE Il primo giorno del tour sarà dedicato all’esplorazione delle origini di Catanzaro, che risalgono al periodo bizantino-normanno. Attraverso la visita a siti archeologici e monumenti storici, i partecipanti potranno immergersi nella storia millenaria di questa città, scoprendo i segreti delle sue origini.

2.) 18 Luglio Ore 18 Partenza dal Cavatore – LA RELIGIOSITÀ CATANZARESE TRA DEVOZIONE MARIANA E SANTI PATRONI Nella seconda giornata, il focus si sposterà sulla profonda religiosità che caratterizza Catanzaro. Saranno visitati antiche icone, luoghi di culto importanti ed il Museo diocesano di arte sacra, dove i partecipanti potranno ammirare opere d’arte religiosa e conoscere le storie dei santi patroni che sono fonte di grande devozione per gli abitanti della città.

3.) 20 Luglio Ore 18 Partenza da Villa Margherita – “CATANZARO, FERRO IGNIQUE” La terza tappa del tour si svolgerà interamente all’interno del perimetro di Villa Margherita e prevede tre diversi momenti di grande suggestione: la visita al March (Museo Archeologico) con le testimonianze muovono dalla più remota preistoria del territorio di Catanzaro, la nascita del nome Italia e la celebre collezione numismatica ritenuta fra le più importanti al mondo; la villa margherita col suo aspetto ameno e la storia scolpita nei suoi tanti busti marmorei; la struggente e soprattutto “Vera” (!) storia d’amore tra Rachele e Saverio: un concentrato di emozioni che davvero dovrebbe restare impresso “col ferro e col fuoco” (come dice il titolo) nel cuore di ogni catanzarese.

4.) 24 Luglio Ore 18 Partenza dal Cavatore – UN VIAGGIO ATTRAVERSO I SECOLI DEL DOMINIO SPAGNOLO Al quarto tour le guide hanno voluto ironicamente attribuire un nome forse un po’ troppo generico per stuzzicare la curiosità dei visitatori. In realtà il percorso attraverserà ben cinque secoli di storia fra i periodi aragonese, castigliano e borbonico, fra palazzi storici, stupefacenti oratori e testimonianze architettoniche. I partecipanti potranno rivivere l’epoca passata e comprendere l’influenza spagnola sulla cultura e sull’architettura della città.

5.) 26 Luglio ore 18 Partenza dal quartiere Gagliano, Via De Seta, altezza Calvario – GALLIANUS: NEL CUORE ANTICO DI KATANZARION La quinta giornata sarà dedicata all’esplorazione del quartiere storico di Gagliano, uno dei luoghi più affascinanti di Catanzaro. Attraverso stradine suggestive, piazze pittoresche e chiese ricche di opere d’arte, i visitatori potranno ammirare l’architettura tradizionale, i palazzi storici, l’impianto urbanistico genuinamente medievale e vivere l’atmosfera unica di questo antico borgo. Al termine un fresco e tonificante cocktail di benvenuto da gustare in uno scorcio suggestivo del quartiere (l’evento è organizzato con la collaborazione dell’associazione Gagliano nel tempo).

6.) 28 Luglio Ore 21 Partenza dal Cavatore – OBSESSIO CATHANZARIO 1528: SANGUINIS EFFUSIONE!!! La sesta tappa si svolgerà al chiarore della luna e delle stelle e riguarderà l’episodio forse più fulgido della storia di Catanzaro: l’assedio del 1528. Attraverso narrazioni coinvolgenti e la visita ai luoghi protagonisti di quell’evento, i partecipanti potranno rivivere quella pagina storica indimenticabile. Due sole parole chiave per prepararvi: Carlino e Aquila, il resto lo scoprirete il 28 luglio!

7.) 31 Luglio Ore 21 Partenza dal Cavatore – VIVA IL LIBERTY… FUORI DALLE PORTE! L’ultimo giorno del tour, ancora by night, sarà dedicato all’architettura Liberty di Catanzaro, fra palazzi e ville sparsi nella città appena fuori dal centro storico, fra quartieri più nuovi ma già ricchi di storia, fra racconti, chicche e sorprese, con un tuffo finale in un tremendo pomeriggio di due secoli e mezzo fa. Storia ed architettura più recenti ma che hanno lasciato un segno indelebile nel patrimonio urbanistico e culturale cittadino.

Ogni tour ha un costo di 8 Euro a persona (Ragazzi fino a 14 anni gratis) ad eccezione del tour n. 3 (Catanzaro Ferro Ignique) e del n. 5 (Gallianus) che hanno un costo di 10 Euro in quanto comprensivi di biglietto di ingresso al March (per il n. 3) e di cocktail di benvenuto (per il n. 5).

Ora sta ai visitatori scegliere quali e quanti tour seguire; le guide turistiche, la Pro Loco e l’Associazione Catanzaro è la mia città hanno fatto il possibile per regalare dei momenti di altra valenza storia e culturale a questa città che, riteniamo, ne ha davvero bisogno. Le prenotazioni possono avvenite telefonicamente ai numeri 3395202013 (Mario) e 3272426374 (Tommaso) oppure tramite messaggio sulla pagina https://www.facebook.com/catanzaroelamiacitta.