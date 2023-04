Girifalco (Cz), disco verde del Consiglio comunale al rendiconto

Una gestione di bilancio sana e virtuosa che ha consentito all’Ente di sostenere tutti i contraccolpi derivanti dalla crisi energetica e dall’aumento dei costi delle materie prime.

È, in sintesi, questa – si legge in un comunicato stampa dell’amministrazione comunale di Girifalco – la fotografia del rendiconto approvato dal Consiglio Comunale di Girifalco, svoltosi venerdì mattina. Dopo l’apertura dei lavori da parte del presidente del Civico Consesso, Rosanna Rizzello – a cui la maggioranza, guidata dal sindaco Pietrantonio Cristofaro – ha rinnovato piena e totale fiducia esprimendo plauso e apprezzamento per il lavoro svolto – è stato l’assessore al Bilancio, Domenico Giampà ad entrare nel merito dei lavori convocati per l’approvazione del documento da cui si evincono i principi cardine dell’agire di questa amministrazione: equilibrio, prudenza e ambizione.

Il risultato di amministrazione dell’Ente che si chiude, al 31 dicembre con 8.977.456,23 euro con un incremento di 1.038.254,76 euro rispetto all’anno precedente evidenzia la capacità dell’ente di coprire le spese correnti e quelle di investimento con un adeguato flusso di entrate.

Ma non solo.

L’Amministrazione ha dato un impulso significativo al miglioramento della qualità della vita, anche attivando una serie di interventi di manutenzione: strade urbane per un importo di € 107.000,00; strade extraurbane per un importo di € 50.000,00; efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica con interventi di sostituzione dei corpi illuminanti di vecchia generazione con nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED; realizzazione rete acqua potabile in loc. Carruse e Tre Conole e in loc. San Vincenzo; finanziamento di 1.500.000,00€ depuratore in loc. Carruse. Un altro importante finanziamento riguarda l’efficientamento energetico dell’edificio comunale sito in via Roma (Palazzo Staglianò). Tutti elementi, questi ultimi, evidenziati dal delegato al ramo, Girolamo Tucci, capogruppo di Obiettivo Girifalco.

Numeri, dati e risultati snocciolati, nel corso della seduta, dai vari amministratori comunali.

Il vicesindaco Alessia Burdino si è soffermata sulle proprie deleghe parlando di ambiente con il finanziamento per il Mangiaplastica e i progetti ad esso annessi, del depuratore e della campagna di sensibilizzazione sul tema con molteplici iniziative. Dettagliato il resoconto in materia sanitaria: dopo la parentesi dedicata alle Rems, agli ambulatori di radiologia, cardiologia e odontoiatria e, quindi, all’ospedale di comunità – progetti dell’Asp che il Comune segue con attenzione – e dopo aver illustrato l’attività svolta nei primi mesi del 2022 per far fronte all’emergenza Covid, sono state elencate le molteplici attività svolte in tema di prevenzione: dagli screening per la tiroide a quelli per il seno che hanno portato l’Ente a siglare un importante accordo con la Breast Unith dell’AO Pugliese Ciaccio, passando per le visite urologiche sino allo screening di densiometria ossea nell’ambito della giornata mondiale della sclerosi multipla

Sempre nell’ambito sanitario – scolastico – per come sottolineato anche dal consigliere comunale con delega alla Pubblica Istruzione, Delia Ielapi – le strutture scolastiche e il Palazzo Comunale sono state dotate di sanificatori.

E per migliorare la qualità della vita dei girifalcesi – come evidenziato dal delegato alla Sanità e dal consigliere comunale ai Lavori Pubblici, Vincenzo Olivadese l’amministrazione comunale sta realizzando un’area fitness in via Segni. Significativa è stata, inoltre, l’attività svolta nel cimitero comunale: nel solo 2022 sono state eseguite 150 esumazioni e 10 estumulazioni.