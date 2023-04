Volley, la Kermes & Altaflex Catanzaro vola in finale playoff per la promozione in Serie B

La Kermes & Altaflex Catanzaro Volley è in finale dei playoff per la promozione in Serie B. I ragazzi di coach Simone hanno infatti battuto ieri la Perla di Calabria Pallavolo Rossano per 3-0 (25-21 25-19 25-12), bissando il successo ottenuto a Rossano settimana scorsa.

In un PalaEvent gremito di tifosi, giallorossi in campo con Matteo Colacino in palleggio, Marco Di Resta nel ruolo di opposto, Riccardo Leone e Raffaele Simone le due bande, Giuseppe Citriniti e Antonio Prudente al centro con Salvatore Giglio nel ruolo del libero.

A disposizione: Bitonti, Fontana, Fiore, Piazza, Anania.

Avversari schierati con la diagonale Caracciolo-Burracci, Nigro e Lioi in banda, De Simone e Russo al centro, Graziano libero.

A disposizione di mister Serpa: Cozzolino, Zangaro, Godino, Ruffo, Vulcano e Patrizio.

Un grande match giocato da capitan Citriniti e compagni contro un ottimo Rossano.

Ora testa e cuore alle finali che si giocheranno con gare di andata e ritorno con eventuale bella, contro la vincente tra il Bisignano e il Cosenza.