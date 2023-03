Scuole “Murano” e “D’Errico” Catanzaro, il consigliere Riccio: “Una vergogna infinita”

“Se abbiamo sempre inteso esercitare il nostro ruolo di opposizione con spirito leale, costruttivo e propositivo avendo sempre a cuore il bene della nostra amata città, siamo oggi costretti a registrare che il prof. Fiorita ha sin dall’inizio della legislatura inteso alzare “muri” nei nostri confronti anzichè edificare “ponti” finalizzati alla collaborazione istituzionale.

Mai, e dico mai, una nostra segnalazione e/o proposta è stata presa nella giusta considerazione da parte del prof Fiorita e della sua amministrazione.

Stamattina, pero’, riceviamo una pec “sospetta” che il prof Fiorita ci invia per rispondere ad una nostra segnalazione (una delle tante . . .) di qualche settimana addietro nella quale evidenziavamo alcune criticità presso la scuola comunale di Murano chiedendo interventi immediati di manutenzione.

Bene, anzi benissimo . .

Peccato però che da ieri la scuola di Murano, nel quartiere Lido, risulterebbe essere quasi “inagibile” stante gli interventi del Corpo dei Vigili del Fuoco (che sono intervenuti anche questa mattina . . .) che di fatto hanno dichiarato “inagibili” alcuni spazi scolastici tra cui diversi servizi igienici.

Ed allora, sarà forse un caso la pec di questa mattina inviatami dal prof Fiorita ??

Come diceva qualcuno, “a pensar male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca . . .”.

Prof. Fiorita, viste le decine di segnalazioni con richiesta d’intervento da parte della dirigente della scuola di Murano, da Lei e dagli uffici comunali ricevute e rimaste inevase, non le sembra il caso di mobilitare gli Uffici tecnici per intervenire immediatamente come si conviene in casi del genere ?

Ci segnalano i genitori che stamattina le maestre dellla scuola di Murano, invece di fare lezione , accompagnavano i bambini nei “pochi” servizi igienici funzionanti della scuola.

Non le sembra Prof Fiorita una situazione assolutamente vergognosa ?

E visto che ci siamo prof Fiorita puo’ pubblicamente garantire in merito alla sicurezza della scuola di Murano stante gli interventi dei Vigili del Fuoco ?

Ma se a Murano si piange, alla scuola D’Errico (viale De Filippis . . ) non si ride di certo.

Altro giro, altra corsa.

Ci segnalano i genitori che presso la scuola D’Errico, oramai da diversi giorni, come da report fotografico allegato, il cortile della scuola è interessato da una fogna a cielo aperto che ha costretto il personale scolastico a chiudere uno dei cancelli d’ingresso per cercare di mitigare le problematiche legate alla sicurezza.

Prof Fiorita ci diamo una sveglia ? Certo, Lei non ha bacchetta magica, ma non pensa che almeno la risoluzione di problematiche semplici, ordinarie e di manutenzione, dovrebbero essere e potrebbero essere alla sua portata ?

Perchè vede, Prof. Fiorita, il ruolo di sindaco e di assessore si esercita a tempo pieno, sette giorni su sette, e non bastano fugaci apparizioni presso il palazzo e gli uffici comunali.

Lo spieghi bene, prof Fiorita, questo concetto, a qualcuno dei suoi assessori probabilmente in altre faccende affaccendati”.

Così in una nota Eugenio Riccio, capogruppo comunale “Alleanza per Catanzaro” in merito alle problematiche che si sono verificate in queste giorni presso le scuole comunali di Catanzaro Murano e D’Errico.