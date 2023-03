Lamezia, De Biase propone al sindaco Mascaro: “Perché non conferire cittadinanza onoraria a Gerardo Mancuso?”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Al Sig Sindaco Paolo Mascaro;

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale, Giancarlo Nicotera.

Oggetto: Appello-proposta. La presente, di seguito a quanto emerso in questi giorni, in ordine al meritato e riconosciuto a favore del Dr Gerardo Mancuso, perché non valutare ed offrire allo stesso, la cittadinanza onoraria?

La Legge, come risaputo, riconosce la possibilità di offrire la cittadinanza onoraria a un individuo ritenuto legato alla città per il suo impegno o per le sue opere, e il Dr Gerardo Mancuso, annovera riconoscimenti che fanno onore alla città e la proposta richiama la figura del professionista di che trattasi, per la sua storia e la sua realtà.

Una delle motivazioni è quella che “il Direttore Mancuso è stato nominato al Ministero della Salute come componente tecnico nel comitato della “Alleanza Italiana delle Malattie Cerebro Cardiovascolari”.

Decisamente un ruolo importante e di prestigio anche per la nostra città!!!

A parte ciò, ricopre numerosi incarichi scientifici.

Per esempio è il Vice Presidente Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna.

“È autore di più di 100 pubblicazioni scientifiche, relatore di oltre 400 relazioni scientifiche di Medicina Interna e autore di percorsi di gestione Sanitaria”.

“Ha ricoperto importanti incarichi di management fra i quali Direttore Generale della Azienda Provinciale di Catanzaro per più un quadriennio Presidente del comitato tecnico scientifico”.

Meriterà si o no la cittadinanza onoraria una figura così importante che opera nella nostra città???

Da anni inoltre guida, con successi, il reparto di Medicina nella nostra struttura sanitaria lametina, anche qui, con uno staff medico motivato e ben organizzato.

In breve, il Direttore Mancuso è persona che si è distinta particolarmente nel campo delle scienze e non solo, con iniziative legate al campo in cui opera, con riconosciuti risultati importanti.

Insomma, ritengo che sia un riconoscimento più che meritato, e l’organismo politico comunale, se vorrà, ha tutte le carte per poter valutare e scegliere”.

Salvatore De Biase, già Presidente C Comunale.