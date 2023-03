Riprendono le esecuzioni delle PET al Policlinico “Mater Domini”. La Regina: “Vogliamo abbattere la lista d’attesa”

Riprendono le esecuzioni delle PET al Policlinico “Mater Domini” di Catanzaro dopo circa un mese di fermo a causa di un guasto al macchinario. Ne dà notizia il Commissario Straordinario, Vincenzo La Regina, che evidenzia: “Ci stiamo attivando per acquisire una nuova PET fissa e una mobile che fungerà da supporto. Vogliamo abbattere la lista d’attesa che si è formata a causa dell’arresto forzato e, per questa ragione, verranno effettuati esami anche sabato e domenica e ringrazio i sanitari e i tecnici per il lavoro realizzato e la disponibilità data. Le prestazioni verranno realizzate in sinergia con il personale del “Pugliese-Ciaccio”, in quell’ottica di cooperazione e integrazione che a breve verrà realizzata con l’Azienda Unica ‘Dulbecco’”.