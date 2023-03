Made in Italy, il sindaco di Catanzaro: “Produzione ragazzi della coop ‘Nido di seta’ racconta una Calabria diversa dallo stereotipo”

”Conosco i ragazzi della coop ‘Nido di seta’, sono contento del loro successo. In questi anni diverse esperienze di giovani hanno dimostrato una capacità di innovare, in coerenza con la tradizione della Calabria.

La seta è insita nella storia di Catanzaro, una eccellenza fino alla Rivoluzione industriale. La loro produzione di seta racconta una Calabria diversa dallo stereotipo, sono ragazzi che hanno superato tante difficoltà per arrivare al successo, la determinazione e la capacità che ci hanno messo fa parte anche dell’identità calabrese”.

Lo dice all’Adnkronos il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, commentando il successo della coop ‘Nido di Seta’ di San Floro, vicino Catanzaro, che ha fatto rinascere la produzione di seta in Calabria. ”Il successo di questo progetto dimostra come le nuove generazioni di calabresi siano disposte e in grado di concorrere con altre realtà, anche se non partiamo dagli stessi livelli.

E’ una generazione che si rimbocca le maniche. E’ paradossale, però, vedere oggi progetti come l’autonomia differenziata che renderanno sempre più difficile concorrere con gli altri partendo dalla Calabria, non vorremmo essere penalizzati ulteriormente.

Come sindaco di Catanzaro sono grato ai ragazzi di San Floro, rappresentano un modello, il compito della politica è rendere ordinarie queste storie”.