Catanzaro, Riccio: “Ponte sulla Fiumarella in via Sardegna, quando un intervento di messa in sicurezza?”

“Se nei prossimi giorni in consiglio comunale si discutera’ di emergenza maltempo, una domanda, l’ennesima, ci sembra d’obbligo: prof Fiorita, ma che cosa ha fatto, Lei e la sua amministrazione, per mettere in sicurezza le aree colpite dal maltempo del 3 e 4 dicembre 2022.

A noi, onestamente, sembra molto poco.

Della manutenzione dei canali e delle caditoie abbiamo già detto avendo documentato come, a fronte di uno spropositato dispendio di soldi, in molti casi canali e caditoie risultano essere ancora occlusi.

Oggi, invece, siamo costretti a denunciare, ancora una volta, l’inerzia del comune nell’adoperarsi per la messa in sicurezza del tratto della Fiumarella che attraversa il ponte della ferrovia all’altezza di via Sardegna dove le arcate del ponte sono quasi interamente occluse da alberi e materiale vegetale tanto che, con molta probabilità, in caso di nuove e forti precipitazioni atmosferiche proprio in quel punto ci potrebbe essere il rischio di esondazione con grave pericolo per la pubblica incolumità.

Prof Fiorita, le feste di Natale sono finite, non ci risultano in agenda cene e tagli nastri, da domani porta cattivo tempo, non sarebbe forse il caso che inizi ad occuparsi dei problemi, quelli veri, che attengono la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini?”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Catanzaro, Eugenio Riccio.