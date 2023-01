Cimitero del quartiere di Santa Maria a Catanzaro, i consiglieri Barberio e Sergi: “Soddisfatti per l’avvio degli interventi successivi al sopralluogo di fine dicembre”

Dopo quello di qualche giorno fa, nuovo sopralluogo, oggi, al cimitero del quartiere Santa Maria. Ad effettuarlo, in questo caso, i consiglieri Antonio Barberio e Danilo Sergi per una verifica dello stato dei lavori annunciati precedentemente.

“Prendiamo atto con soddisfazione – hanno commentato –che le operazioni di diserbo sono in via di completamento, il materiale in eccesso è stato prontamente rimosso e gli impianti elettrici a corredo delle tombe sono stati ripristinati. Abbiamo chiesto, inoltre, che venga realizzata una pavimentazione sull’area per dare maggiore decoro al luogo sacro ma anche una migliore accessibilità. Vogliamo intanto ringraziare per il lavoro fatto fin qui il dirigente del settore Grandi Opere, ingegnere Fusto, l’Ufficio tecnico e la Catanzaro Servizi. Rimane ovviamente, da parte nostra, l’attenzione alta affinché al cimitero di Santa Manta venga garantita l’attenzione che si deve ai luoghi di culto e di preghiera per i morti”.