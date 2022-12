Donazione da parte dell’Associazione culturale Rosslyn all’ospedale di Lamezia Terme

L’ Associazione culturale Rosslyn con sede in Lamezia Terme, rappresentata da una delegazione guidata dal presidente Aldo Leone, ha fatto visita al reparto di pediatria dell’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme.

L’Associazione attiva non solo nel campo culturale, in occasione delle festività natalizie, ha voluto dimostrare vicinanza ai piccoli degenti, donando attrezzature elettromedicali (n. 3 apparecchi nebulizzatori per aerosol terapia) ed un calcio balilla.

Il direttore del reparto la Dr.ssa Mimma Caloiero con la Dr.ssa Francesca Graziano e la Dr.ssa Monica Aloe, ed il personale tutto, hanno accolto la delegazione e dopo le foto di rito, hanno ringraziato la Associazione Rosslyn per la sensibilità dimostrata.

L’Associazione non è nuova ad iniziative nel campo della solidarietà e del sociale, durante l’emergenza sanitaria del Covid-19, ha donato oltre 400 mascherine al comando provinciale dei vigili del fuoco, in un momento in cui i dispositivi di protezione individuale, non erano reperibili sul mercato.

La delegazione e tutti gli associati della Rosslyn, hanno espresso la ferma intenzione di proseguire e intraprendere in futuro nuove iniziative del genere, manifestando il forte senso di solidarietà e lo spirito di fratellanza che li contraddistingue.