Scomparsa di Alberto Fregola: il cordoglio del Sindaco di Catanzaro e della Giunta

Il sindaco, Nicola Fiorita, unitamente alla giunta comunale, ha espresso sentimenti di sincero cordoglio per la scomparsa di Alberto Fregola, storico direttore della Guglielmo Caffè e stretto collaboratore del fondatore dell’azienda, Guglielmo Papaleo. “La nostra comunità – si legge in una nota dell’Esecutivo di Palazzo de Nobili – perde un uomo non solo di grande competenza ed esperienza ma anche un uomo illuminato e capace quindi di grandi visioni. Un protagonista della crescita di un intero territorio, che attraverso il suo contributo è riuscito a restituire un’immagine di forza e unitarietà. Della vicenda umana e professionale di Alberto Fregola – conclude la nota – occorre fare tesoro, se davvero si hanno a cuore non solo le sorti del Capoluogo ma della città e al contempo del suo hinterland”.