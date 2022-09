Catanzaro: domani 7 settembre l’incontro tra Comune, Terzo Settore e Volontariato

Si preannuncia un incontro partecipato e ricco di spunti quello promosso dall’assessore alle politiche sociali, Venturino Lazzaro, che ha chiamato a raccolta il mondo del Terzo settore e del Volontariato per avviare un confronto sulle emergenze della periferia a sud della città. L’appuntamento è fissato per domani mercoledì 7 settembre, alle ore 16.30, nella Biblioteca comunale “De Nobili”. “In questi giorni ho potuto cogliere in maniera concreta l’interessa e l’attenzione dei soggetti impegnati, a vario titolo, sul nostro territorio nell’ambito del welfare che rappresentano il perno centrale dell’attività istituzionale in un settore così complesso. Sono certo che quello di domani segnerà l’avvio di un dialogo proficuo tra l’amministrazione e tutte le realtà che conoscono i problemi dei quartieri e devono rappresentare le prime sentinelle insieme alle quali costruire degli interventi mirati ed efficaci a sostegno delle famiglie”.