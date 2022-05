Bella Piazza, sottoscritta convenzione con comune di Cropani (Cz): presa in carico di impianto sportivo

Gestire e riqualificare il campetto sportivo di via Cassia a Cropani, in provincia di Catanzaro. Un impianto sportivo che, adesso, grazie all’importante contributo sociale del progetto Bella Piazza, realizzato con il sostegno di Fondazione con il Sud, e di cui è soggetto attuatore l’associazione Ginevra, potrà tornare a rivivere. E soprattutto ospitare eventi, manifestazioni sportive ed appuntamenti di socialità. Un’idea, un sogno che, nei prossimi mesi, sarà realtà grazie all’affidamento che il comune di Cropani, a seguito di bando pubblico, ha concesso all’ente di promozione sociale e sportiva.

Sul finire dello scorso anno, infatti, l’associazione aveva partecipato al bando di gara per la gestione del campo da giuoco per i prossimi 8 anni. E, solo nei giorni scorsi, l’Associazione Ginevra ha sottoscritto con il Comune di Cropani la convenzione per la gestione dell’impianto.

IL PROGETTO. L’associazione di promozione sociale sportiva Ginevra è già all’opera per la riqualificazione dell’impianto sportivo e si impegnerà affinché “venga garantito e/o facilitato l’accesso da parte di gruppi svantaggiati, compresi coloro che soffrono di handicap fisici e mentali. L’offerta sportiva – rivolta principalmente ai bambini/ragazzi diversamente abili e alle bambine/ragazze – multidisciplinare includerebbe: atletica, tennis, basket, pallavolo, calcetto e sitting volley, hip hop e danze urbane, yoga per bambini attraverso la costituzione anche di squadre di calcio rionali e relative competizioni rionali”. Senza dimenticare la programmazione di eventi che puntino a diffondere il valore dell’associazionismo. La struttura sportiva nelle ore mattutine sarà messa a disposizione degli alunni dell’istituto comprensivo di Cropani-Simeri Crichi. In cantiere anche la possibilità di promuovere stage estivi e tornei. L’associazione Ginevra si impegnerà in una gestione “Smart” che possa garantire una direzione dell’impianto “efficiente, trasparente, accessibile e favorirà – spiegano da Ginevra – nuove strategie occupazionali sul territorio di Cropani e si doterà di un regolamento di gestione che sarà reso pubblico”.

LE REAZIONI. “Grazie a questo progetto – dichiara la presidente dell’associazione Ginevra Velia Lodari – Cropani Marina avrà una struttura sportiva interamente dedicata ai bambini proprio nel centro del comune. Un impianto che sorgerà a pochi passi dalla Chiesa, dalla scuola primaria e da Piazza San Marco, con l’obiettivo di valorizzare la socialità, l’aggregazione mettendo al centro di tutto le esigenze del territorio. Grazie al contributo di Fondazione con il Sud e a tutti i partner del progetto Bella Piazza possiamo creare occasioni di sviluppo e crescita per tutto il territorio. Crediamo fortemente in questo progetto e lavoriamo, ogni giorno, con responsabilità e impegno per fare in modo che quanto previsto possa essere realizzato e portato a termine. Il nostro obiettivo – conclude Velia Lodari – è quello di rendere un servizio alla nostra comunità e di offrire possibilità di aggregazione a tutti i bambini di Cropani e del comprensorio, insieme a tutti i partner del progetto Bella Piazza: Parrocchia San Antonio di Cropani Marina, Comune di Cropani, Istituto Comprensivo Cropani-Simeri Crichi, Associazione Rangers del Mediterraneo, Confraternita Misericordia di Belcastro, Asd Winner Boys di Petronà, Amici del Tedesco, Comune di Belcastro e Comune di Petronà”.