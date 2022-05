Catanzaro, Cirielli (FdI): “Ottima la candidatura Ferro, scelta importante per Catanzaro e Fratelli d’Italia”

“La candidatura di Wanda Ferro a sindaco di Catanzaro è una notizia eccellente per il capoluogo della Regione Calabria e per noi di Fratelli d’Italia”. Lo dichiara il presidente della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia e Questore della Camera dei Deputati, on. Edmondo Cirielli. “In questi anni – aggiunge l’on. Cirielli – quando mi sono occupato di Calabria su incarico della leader Giorgia Meloni, ho avuto modo di apprezzare le sue qualità politiche e umane; sono contento quindi della sua disponibilità in questo importante momento politico per Catanzaro”.

“Wanda sarà sicuramente un’opportunità per la sua Città. Lei avrà dalla sua, oltre tutta la classe dirigente nazionale, per questa battaglia coerente e di lealtà soprattutto la stima dei catanzaresi”, conclude Cirielli.