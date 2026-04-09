Turismo Verde-Cia Mario Grillo riconfermato alla guida dell’associazione agrituristica

L’imprenditore calabrese Mario Grillo è stato riconfermato presidente di Turismo Verde, l’associazione agrituristica di Cia Agricoltori Italiani.

Una riconferma che rafforza il percorso avviato negli ultimi anni e che punta a consolidare il ruolo dell’agriturismo come leva strategica per lo sviluppo delle aree rurali.

Titolare di un’azienda biologica innovativa a Camigliatello Silano, Grillo rappresenta un modello di impresa agricola moderna e multifunzionale.

La sua realtà si estende su circa 150 ettari e integra allevamento, ospitalità, attività didattiche, servizi sociali e vendita online, interpretando in modo evoluto le potenzialità dell’agricoltura contemporanea.

Nel nuovo mandato, come risposta alle fragilità delle aree interne, Turismo Verde-Cia intende rafforzare il posizionamento dell’agriturismo come presidio attivo del territorio.

Non solo come destinazione turistica, ma come punto di riferimento per comunità e viaggiatori, soprattutto lungo i Cammini d’Italia e nelle zone interne spesso segnate da carenze infrastrutturali.

In questo scenario, le aziende agricole assumono un ruolo sempre più centrale anche sotto il profilo sociale, configurandosi come veri e propri centri di welfare rurale e servizi di prossimità.

“L’agriturismo è oggi un catalizzatore per le nuove generazioni di imprenditori – ha dichiarato Mario Grillo – ma per affrontare le sfide del mercato e intercettare i nuovi trend turistici serve maggiore flessibilità. È necessaria una revisione delle leggi regionali che renda più agile la gestione dell’accoglienza e definisca con chiarezza le attività agricole connesse.”

Il programma del nuovo mandato si sviluppa lungo direttrici strategiche che guardano alla formazione, all’innovazione, alla sostenibilità e alla qualificazione dell’offerta agrituristica.

Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione del marchio Agrichef, con percorsi di formazione continua e il consolidamento del Festival nazionale realizzato in collaborazione con gli istituti alberghieri, con l’obiettivo di formare nuove professionalità legate alla cucina contadina.

Inoltre, proseguirà l’impegno sul fronte della sostenibilità attraverso il progetto “Così buono da portarlo a casa”, che promuove l’utilizzo della doggy bag negli agriturismi, contribuendo alla diffusione di pratiche virtuose contro lo spreco alimentare.

Al centro dell’azione anche la multifunzionalità, intesa come evoluzione dell’azienda agricola in un sistema integrato capace di unire produzione, accoglienza, didattica, servizi sociali e commercio digitale.

La riconferma di Mario Grillo rispecchia in pieno un modello calabrese di agricoltura moderna e competitiva, e rappresenta un riconoscimento al percorso di innovazione portato avanti dall’imprenditore, che con la sua abilità ha sviluppato un modello agricolo capace di coniugare tradizione e modernità.

Un’esperienza di tutto rispetto che dimostra come l’agricoltura calabrese possa competere sui mercati contemporanei puntando su qualità, sostenibilità e diversificazione delle attività, senza perdere il legame con il territorio.

Con questa visione, Turismo Verde-Cia si prepara ad affrontare le sfide del prossimo futuro, rafforzando il ruolo dell’agriturismo come motore di sviluppo economico, sociale e culturale delle aree rurali italiane.