Il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso: “Difendiamo insieme il nostro mare”

«I dati diffusi dall’Arpacal ci dicono che 590 tratti di costa calabrese sono stati classificati come “acque eccellenti”.

È un risultato straordinario, frutto dell’impegno delle Istituzioni, della “tolleranza zero” della Regione per chi oltraggia il mare, dei cittadini e di chi ogni giorno lavora per tutelare l’ambiente.

Ma questo è solo un punto di partenza: un mare pulito non è solo un vanto naturalistico, è una risorsa vitale per la salute del nostro ecosistema e un volano per potenziare lo sviluppo turistico ed economico della Calabria.

Ai calabresi chiedo di continuare ad essere custodi attenti del nostro patrimonio marino, perché ogni gesto consapevole fa la differenza. Insieme possiamo costruire un futuro in cui ambiente e crescita camminano finalmente nella stessa direzione». Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Filippo Mancuso.