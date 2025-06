De Gaio (Pari Opportunità): “Impegno costante per garantire diritto a una vita piena”

“Un momento importante di riflessione e confronto su temi che riguardano la dignità, l’inclusione e il rispetto dei diritti fondamentali, quello che mi ha visto presente in qualità di Presidente della Commissione regionale per l’Uguaglianza dei Diritti e le Pari Opportunità tra Uomo e Donna della Regione Calabria, alla presentazione del primo rapporto annuale del Garante dei diritti delle persone con disabilità, a Palazzo Campanella, tenuta dall’Avv. Ernesto Siclari. Occorre un impegno costante e concreto per garantire a tutte le persone, soprattutto a chi vive una condizione di disabilità, il diritto a una vita piena, autonoma e dignitosa. Solo una società che non lascia indietro nessuno, può dirsi davvero giusta”.

Così in una nota Anna De Gaio, Presidente commissione regionale per l’Uguaglianza dei Diritti e delle Pari Opportunità fra Uomo e Donna Regione Calabria.