“Parte la procedura di Via per la tratta finanziata Catanzaro-Crotone, della SS106 Jonica, dopo che il Mase ha autorizzato la competenza della regione Calabria in materia. Per la tratta Sibari-Rossano, anch’essa finanziata, l’istanza per la valutazione d’impatto ambientale partirà la prossima settimana. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini è particolarmente attento al dossier”.

Così una nota del ministero delle Infrastrutture e trasporti.