Piste da sci chiuse a Lorica per la giornata del 20 gennaio: “Temperature anomale e alto tasso di umidità non garantiscono sicurezza”

Ferrovie della Calabria, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, ritiene che le piste da sci di Lorica dovranno rimanere chiuse anche per l’intera giornata di domani, 20 gennaio 2024.

Dopo un’attenta valutazione della situazione del manto nevoso, i tecnici hanno constatato che le temperature anomale e l’alto tasso di umidità non permettono di garantire la sicurezza delle piste da sci.

In attesa di una nuova nevicata prevista per la serata di domani confidiamo che questa potrà contribuire presto al ripristino delle condizioni ideali per lo sci.

Rinnoviamo l’invito a consultare i nostri canali ufficiali e la pagina fb del Comprensorio Sciistico di Lorica “Impianti Lorica Ferrovie della Calabria” per aggiornamenti sulla situazione e eventuali cambiamenti nelle condizioni delle piste.