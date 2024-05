L’Istituto Ardito – Don Bosco di Lamezia Terme presente al Salone del Libro di Torino con “Racconti in Volo”

Una delegazione di alunni delle classi terze medie dell’Istituto Ardito – Don Bosco di Lamezia Terme sarà presente alla XXXVI edizione del prestigioso “Salone del Libro” di Torino, che avrà inizio da domani, 9 maggio, e si protrarrà fino al 13 maggio. L’evento sarà un’occasione unica per mettere in luce il talento e l’impegno dei giovani scrittori coinvolti nel progetto “In volo per Torino”, edito da Grafichéditore.

Il Progetto “In volo per Torino” è nato da un’idea, un sogno, una passione di base che risiede nel cuore della professoressa Rossella Ferrise, con la collaborazione del professore Tommaso Cozzitorto, entrambi appassionati di lettura. Grazie alla loro intuizione felice e alla collaborazione entusiasta del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Margherita Primavera, il progetto ha preso vita, diventando una straordinaria avventura in itinere per gli studenti dell’Istituto Ardito Don Bosco.

Alla chiamata del progetto hanno risposto con fervore gli alunni delle classi terze, amanti della scrittura, che si sono dedicati con entusiasmo alla creazione di racconti e romanzi brevi su tematiche fantasy o di attualità. Il risultato di questo impegno è il libro “Racconti in Volo”, che verrà presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino durante la prima decade di maggio.

È stato un viaggio emozionante osservare i giovani scrittori coinvolti nella fase creativa, esprimendo la propria vivacità intellettuale e affrontando l’evoluzione delle idee e dei temi con maturità. Ogni pagina di “Racconti in Volo” è una testimonianza del loro mondo interiore, fatto di speranze, inquietudini, mondi fantastici e progetti per il futuro.

I racconti proposti sono ricchi di sensibilità e profondità d’animo, rappresentando il punto di vista autentico e vivido di adolescenti immersi nel mondo attuale. Attraverso le loro storie, essi tirano fuori il proprio universo, fatto di sogni e speranze, delineando così un ritratto autentico della gioventù di oggi.

La presentazione del libro “Racconti in Volo” sarà trasmessa in diretta su Facebook sul profilo ufficiale di Grafichéditore. Questo permetterà a un pubblico più ampio di partecipare virtualmente all’evento e di condividere l’emozione e la creatività dei giovani autori.

“Racconti in Volo” non è solo un libro, ma un viaggio verso il futuro, un’espressione della creatività e dell’aspirazione dei giovani autori dell’Istituto Ardito – Don Bosco.