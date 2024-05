Lamezia, a Zangarona la storica visita del presidente dell’Albania

Questa visita non è stata solo un incontro formale tra due figure istituzionali, ma ha rappresentato un momento di profonda connessione umana e culturale. Ha offerto l’opportunità di rinsaldare i legami tra Italia e Albania, due paesi che condividono una storia comune e un patrimonio culturale ricco e variegato. In particolare, ha contribuito a valorizzare e preservare il patrimonio della minoranza linguistica Arberesche, evidenziando l’importanza della diversità culturale e linguistica nell’arricchire il tessuto sociale e culturale della nostra comunità.

Oltre a promuovere la comprensione reciproca e il dialogo interculturale, questa visita ha anche creato ponti di collaborazione e scambio tra le due nazioni. Ha fornito un’opportunità unica per approfondire i rapporti commerciali e imprenditoriali, incoraggiando la cooperazione e lo sviluppo economico reciproco.

La presenza del Presidente Begaj e della Signora a Zangarona – si legge in un comunicato stampa – ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità locale e ha ispirato un senso di orgoglio e appartenenza. Ha dimostrato il forte impegno delle istituzioni e della comunità nel lavorare insieme per il progresso e lo sviluppo reciproco, creando un futuro migliore per le generazioni future.

Questa visita è stata, senza dubbio, un momento di grande importanza e un’opportunità di crescita e arricchimento per tutti coloro che vi hanno preso parte.

La manifestazione è stata organizzata dall’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme grazie all’instancabile contributo dell’Assessore Gianluca Gallo e la intera Giunta Regionale, del Presidente e dei Consiglieri dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, del Commissario della Fondazione Arberia Ernesto Madeo.

Un plauso particolare va a Valerio Caparelli che ha contribuito alla organizzazione e scandito i tempi con professionalità ed a Serena Notaro e le sue splendide ragazze, al Prefetto di Catanzaro, il Questore di Catanzaro, e alle forze dell’ordine per aver garantito la sicurezza e il buon svolgimento della manifestazione.

Un grazie per la collaborazione in loco, infine, all’associazione Zangarona del Pres. Paola Spinelli e di Vincenzo Popello.

Questa visita ha rappresentato un momento di grande significato per la comunità di Zangarona e per l’intera città di Lamezia Terme. Ha non solo promosso i legami tra Italia e Albania, ma ha anche