“Tecnologie-genitori-minori: la sfida ed il rischio educativo”, a Lamezia la tvola rotonda dell’Ufficio diocesano

“Tecnologie-genitori-minori: la sfida ed il rischio educativo”. Questo il tema della tavola rotonda che, promossa dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute in collaborazione con il “Progetto Itaca” che tra la sua mission ha quello di “promuovere programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della salute mentale e alle loro famiglie”, si terrà domani con inizio alle ore 18.30 nel salone “Giovanni Paolo II”.

L’incontro, che sarà moderato dal direttore dell’Ufficio per la Pastorale della salute, don Francesco Farina, affronterà le tematiche relative alla prevenzione delle dipendenze a seguito di disturbi dell’uso eccessivo di internet non tralasciando i rischi per la salute delle “nuove” abitudini dei giovani quali alcool e sostanze d’abuso. Temi, questi, che saranno approfonditi da Luigi Antonio Macrì, presidente dell’Associazione Focus on Aps, e Paolo Seminara, medico tossicologico e psicoterapeuta.