Catanzaro, Riccio su pista ciclabile del Corvo: “Già invasa dall’erba”

“È ormai noto in tutta Italia che la nostra città si sia trasformata in un laboratorio politico, grazie al sindaco Fiorita che, pur essendo di sinistra, riesce a governare con il sostegno di una maggioranza di destra.

Un fenomeno diventato oggetto di studio da parte di opinionisti e politologi, interessati all’evoluzione del caso Catanzaro.

Per sorprendere ancora di più, il sindaco ha lanciato un’altra iniziativa innovativa: la realizzazione di una pista ciclabile green.

È sufficiente recarsi al Corvo per ammirare in tutta la sua magnificenza il suo manto erboso, sempre più rigoglioso, che avvolge la ciclabile, rendendola ecologica e sostenibile.

E non è forse l’Europa oggi a consigliarci politiche orientate all’ecosostenibilità e alla cultura green?

A furia di incarichi pubblici, fiduciari e non, del resto a Catanzaro dal nulla si è creata una pletora di tecnici tra i massimi esperti internazionali di strutture sportive, con gli agronomi vera e propria punta di diamante.

A questo punto ci resta solo un legittimo dubbio: non sarebbe opportuno per l’amministrazione nominare un agronomo, magari esperto in fontane e rubinetteria cinese, cultore di viti ed ulivi, con competenze in manti erbosi e drenaggi, per coadiuvare il direttore dei lavori nella protezione del prato della ciclabile?

Data la crescente importanza di queste tematiche, un incarico mirato, magari basato sulla fiducia, potrebbe notevolmente migliorare le performance tecniche della pista ciclabile, garantendo la tenuta del manto erboso e, soprattutto, un efficace drenaggio delle acque meteoriche.

Inoltre, non sarebbe il caso di includere le ciclabili del Corvo nel capitolato del verde pubblico comunale?

A Cesare quel che è di Cesare: a Catanzaro per manti erbosi e ciclabili siamo all’avanguardia tanto che le competenze locali sono invidiate dappertutto, da Manchester a Dubai e da Madrid a Parigi. Come ha detto qualcuno, ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere”.

E’ quanto si legge in una nota del consigliere comunale di Catanzaro, Eugenio Riccio.