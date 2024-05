Fallimento Amaco, il sindaco Caruso: “Lunedì incontrerò organizzazioni sindacali e rappresentanza dei lavoratori”

“Ho appena appreso che la Corte D’Appello di Catanzaro ha confermato il fallimento di Amaco. E’ inutile dire che la notizia mi rammarica moltissimo, atteso gli sforzi fatti sin dal mio insediamento per salvare la nostra azienda di trasporto pubblico locale dalla grave e pesante crisi gestionale ed industriale in cui l’abbiamo trovata, a causa della quale si è giunti a questo triste epilogo”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso che prosegue: “L’impegno ora sarà tutto riversato a garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e di qualità alla città ed a tutela dei posti di lavoro. Con questo obiettivo lunedì prossimo, 13 maggio, alle ore 15 incontrerò a Palazzo dei Bruzi le organizzazioni sindacali e la rappresentanza dei lavoratori, per discutere la situazione e decidere insieme il da farsi”.