Sport, i consiglieri comunali di Catanzaro: “Il volley della nostra città brilla nel panorama regionale grazie all’Altaflex”

“Non ce l’ha fatta l’Altaflex Catanzaro Volley a volare in B, nonostante il raggiungimento delle semifinali nel campionato di C e il buon viatico della storica vittoria, nella medesima categoria, della Coppa Calabria. Ma tutto questo non fa venire meno il dovere che sentiamo di tributare a questi atleti, ai loro tecnici e alla loro dirigenza, l’applauso più caloroso possibile per le soddisfazioni che hanno regalato ai tifosi e alla città tutta. Grazie a loro, il volley catanzarese occupa un posto di assoluto prestigio nel panorama regionale ed è un risultato frutto di passione, sacrificio e abnegazione che il cuore sportivo del capoluogo saprà apprezzare come merita. Perché l’Altaflex è una componente importante di quella sportività appassionata che abbraccia le tante discipline, che stanno dando tutte grandi soddisfazioni. L’Amministrazione comunale continuerà a essere vicina per quanto possibile ai nostri pallavolisti che, non dimentichiamolo, si impegnano tra mille difficoltà pur di onorare i valori dello sport, che tanta parte occupano in campo ma soprattutto fuori, in chiave formativa per le giovani generazioni”.

E’ quanto si legge in una nota dei consiglieri comunali, Antonello Talerico, Francesco Assisi, Antonio Barberio, Rosario Lostumbo, Giulia Procopi, Francesco Scarpino, Raffaele Serò