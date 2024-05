L’agronomo calabrese Mariano Serratore eletto nel board dell’associazione tedesca Natureplus

Si è svolta a Berna, capitale della Svizzera, lo scorso 3 maggio, l’Assemblea Generale 2024 dell’associazione Natureplus, organizzazione internazionale no-profit per l’edilizia e l’abitare sostenibile con sede in Germania.

Nell’ambito dei lavori assembleari è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per due anni. Tra i componenti del CdA è stato confermato, Mariano Serratore, Direttore Tecnico di ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale), uno dei più importanti organismi di certificazione italiani, tra i pionieri della certificazione biologica e sostenibile anche nel settore dell’edilizia.

ICEA è l’unica organizzazione italiana rappresentata nel CdA di Natureplus, che conta oltre 100 membri provenienti da tutta Europa.

Agronomo, Mariano Serratore vive a Filadelfia (VV) e lavora in ICEA dal 2005. Dal 2022 svolge il ruolo di Direttore Tecnico per tutti gli schemi di certificazione.

Come organizzazione no-profit per l’ambiente e i consumatori, Natureplus si batte per il cambiamento dell’industria edile. È un’associazione di pari opportunità, organizzata democraticamente, di professionisti dell’edilizia, esperti e organizzazioni della società civile in molti Paesi europei.

L’obiettivo dell’associazione è quello di informare e formare sui materiali da costruzione sostenibili.

Attraverso il sistema di certificazione, il marchio di qualità Natureplus è riconosciuto a livello europeo da professionisti dell’edilizia, consumatori, associazioni ambientaliste, organizzazioni governative e sistemi di valutazione degli edifici.